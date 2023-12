Il Rinascimento Saudita e il Medioevo europeo

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La vittoria di Riad per l’Expo 2030 è un tassello importante per la costruzione della visioneda qui ai prossimi anni: il “”, cosiddetto anche da “illustri” cittadini di Firenze, che alle bellezze lasciate in dote da Brunelleschi e altri preferiscono i petroldollari di Bin Salman. Il Paese del Golfo, guidato dal giovane principe ereditario, ha necessità di individuare nuove forme di business per far fronte alle sempre più pressanti politiche di decarbonizzazione e alle non infinite riserve petrolifere. L’ambizione di Mbs, uno degli acronimi destinati a stare sempre più sulla bocca di tutti, non si limita tuttavia alle pur importanti ragioni economiche. Il principe vuole dettare la linea, influenzare i grandi attori globali soprattutto occidentali (ormai sempre più deboli), per piegarli ai suoi voleri. Per ...