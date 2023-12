(Di giovedì 7 dicembre 2023) Un banner, nemmeno bellissimo dal punto di vista estetico. E – se il buongiorno si vede dal mattino – sicuramente ci sono delle considerazioni da fare e delle cose non propriamente positive da aspettarsi. Cosa potrebbe andare storto, del resto, quando si parla di un sistema dielettronico che, anche a livello di letteratura tecnica, ha molte voci contrastanti a riguardo? Eppure, la piattaforma, sul sito del ministero dell’Interno, sembra pronta per essere lanciata. Ilesperimento partirà dalle ore 8 del mattino (orario di Roma) del 13 dicembre e servirà perare la possibilità che, attraverso questa piattaforma, glipossano esercitare il proprio diritto di. Un diritto che, al momento, prevede una lunga e farraginosa ...

Il primo test per gli italiani all’estero: il voto sul portale eVote

Sul portale del ministero dell'Interno è comparso un annuncio: «eVote si sta preparando per voi» ...