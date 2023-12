Il premio di maggioranza previsto dal premierato viola il principio di eguaglianza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Uno dei punti più controversi della bozza di revisione costituzionale approvata dal Consiglio dei Ministri è la previsione per cui ai candidati e alle liste collegate al Presidente del Consiglio andrebbe unditale da garantire il 55% dei seggi nelle Camere. La scelta di disciplinare in Costituzione parte del sistema elettorale non è del tutto insolita. In Europa e non solo, molti testi costituzionali dicono qualcosa sulla formula elettorale, anche se, nella maggior parte dei casi, si tratta di previsioni con finalità garantiste delle minoranze, e dunque deldi rappresentatività. In Italia, l’Assemblea Costituente aveva ovviamente valutato la questione ma, nonostante una espressa opzione per il sistema proporzionale, si ritenne opportuno evitare la rigidità di una sua costituzionalizzazione. La bozza del ...