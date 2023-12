Il Parma ha quasi eliminato la Fiorentina dalla Coppa Italia

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) «A volte non basta il possesso palla» ha detto Vincenzono, mezzo sollevato e mezzo sconsolato, dopo aver visto la sua squadra scampare ai rigori l’eliminazione dagli ottavi di. Questi turni dicembrini disono una trappola per le squadre di Serie A, e laera in una situazione poco invidiabile. Si è ritrovata contro una squadra nominalmente di Serie B, ma fattivamente già di Serie A: ildi Fabio Pecchia. Nel turno precedente i gialloblù si erano già presi lo scalpo di una squadra di A, il Lecce di D’Aversa (ex) e sono andati vicini a prendersene uno ancora più imprevedibile e prestigioso. Come già capitato col Lecce, ilè passato in vantaggio piuttosto presto, dopo appena 20 minuti. La ...