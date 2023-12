Il paradiso delle signore | Adelaide e l’ospite | il ritorno di Marta foto

Leggi su latuafonte

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Cosa accadrà nelle prossime puntate de Il8? Le anticipazioni dall’11 al 15 dicembre 2023, rivelano chefa una sorpresa a tutti presentando a Villa Guarnieri un’ospite. Di chi si tratta? Nel frattempo, Matteo non si rassegna, sebbene Maria e Vito appaiano felici insieme. Non solo, Alfredo diventa insofferente per la presenza di Leonardo. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa accadrà a questi personaggi negli episodi della fiction Rai che andranno in onda durante la prossima settimana. Il8 anticipazioni: Alfredo messo da parte da Irene Leggi anche: Terra Amara anticipazioni: Demir uccide Ümit? La mossa di Zuleyha Leggi anche: Beautiful anticipazioni: Eric finisce in coma? Cosa accadrà Nei prossimi ...