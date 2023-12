Il ministro Urso | “Altri sei miliardi di euro al comparto auto | un milione di auto Stellantis prodotte in Italia”

Altre News in Rete:

Dl anticipi: Urso, con riforma Fondo Garanzia sostegno pieno a Pmi

Lo ha affermato ildelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, in merito all'approvazione in Senato del Dl Anticipi, che passa ora all'esame della Camera per l'approvazione finale, ...

Il trimestre anti inflazione si conferma un indiscutibile flop. Ma il ministro Urso lo rivendica come un… Il Fatto Quotidiano

Vertenza Ipercoop Afragola,sindaci scrivono a ministro Urso Agenzia ANSA

Premio Angi 2023, consegnati gli Oscar dell’Innovazione

Questi ultimi due hanno anche ricevuto l’innovation government award legato all’operato del Ministero del Lavoro e del MIMIT e dei rispettivi ministri Calderone e Urso. Quest’ultimo ha evidenziato ...

Posizioni del Ministro Urso in favore dell’automotive: Rosa (FdI) approva

Le posizioni assunte dal Ministro Urso riguardo al rilancio dell'industria automobilistica hanno ricevuto il plauso del Senatore Gianni Rosa del gruppo Fratelli d'Italia. Il Ministro ha annunciato sig ...