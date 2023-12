Il Milan e la svolta | il piano di Pioli tra Atalanta e Newcastle

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Doppioper la. In quattro giorni i rossoneri di Stefanosi giocano un’importante fetta di stagione: in campionato sabato sera Calabria e compagni sfideranno a Gewiss Stadium di Bergamo l’(poi fino al 14 gennaio non avranno scontri al vertice), mercoledì asi giocheranno invece le residue speranze Champions. Gli Ottavi di finale sono appesi a un filo, la qualificazione purtroppo dopo il ko subito contro il Borussia Dortmund non dipende più solamente dae i suoi ragazzi. In Serie A cercare di non perdere terreno dall’Inter capolista è certamente meno complicato. La prossima settimana il Diavolo deve rialzare la testa e ci proverà schierando in campo due formazioni in parte diverse.ha preparato un– ...