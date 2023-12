Il gran discorso di Gualtieri contro l’antisemitismo | senza ambiguità

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Al direttore - “Questa è l’eterna speranza nominata dalla parola eguaglianza: mai più inchini e prostrazioni, mai più adulazioni e servilismi, ma più altezza e eccellenza, mai più servi e padroni” (Michael Walzer, “Sfere di giustizia”, 1983). Quarant’anni dopo il filosofo americano è tornato su quella eterna speranza in un libro che andrebbe letto con attenzione dai leader delle sinistre egualitariste e “pauperiste” (“Che cosa significa essere liberale”, 2023). ««3Se un imprenditore di successo – scrive il professore emerito dell’Institute for Advanced Study di Princeton – può permettersi una vacanza più costosa della mia, la differenza di reddito non è un’offesa a un malinteso egualitarismo. Se invece può acquistare cure mediche a me inaccessibili, questo è ingiusto. Avere più soldi di un altro non è un crimine. Non si dovrebbe poter comprare un giudice, un senatore, o ...