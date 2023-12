Il futuro di Andrade El Ídolo potrebbe essere lontano dalla AEW

(Di giovedì 7 dicembre 2023)Elè uno dei personaggi più caratteristici della All Elite Wrestling, anche se il suononlegato all’azienda. Il lottatore di origine messicana sembra che terminerà il suo contratto nel 2024 e le speculazioni sulla sua partenza sono aumentate nelle ultime settimane. Dave Meltzer, giornalista di Wrestling Observer, ha discusso di questo argomento nel suo ultimo programma radiofonico, affermando diconvinto chevoglia lavorare per la CMLL. Di fatto, tutto indica che il lottatore farà la sua comparsa venerdì 8 dicembre nell’evento che si terrà all’Arena México, dove è stato anticipato che un lottatore ‘internazionale’ farà la sua apparizione. Meltzer crede chevoglia fare queste ...

