Il fascino della musica barocca per l’Immacolata e per Santa Lucia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Due concerti incentrati sull’arte del violino per trascorrere in modo diverso le festività dele di. E’ questa la proposta del Bergamo Baroque Ensemble che offre una duplice attrattiva: la rigorosa qualità degli interpreti e i capolavori cui danno voce. Il primo concerto nasce da un’ideaComunità Amore al Prossimo per la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Bruntino. I solisti del Bergamo Baroque Ensemble si esibiranno venerdì 8 dicembre alle 20.30 con un programma che include Biber, Corelli, Chédeville, Vivaldi, Haendel, e che si spinge fino a Paganini, con il Capriccio per violino n.24. La formazione prevede al violino Silvia Muscarà, alla viola da gamba Marco Lorenzi, al clavicembalo Maurizio Stefania, di fatto un trio consolidato di specialisti del barocco che fa capo all’associazione ...