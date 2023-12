Il diritto alla casa non è in Costituzione | ma è affermato da impegni internazionali Che l’Italia non rispetta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ilin Italia è unesigibile? Il tema del, in quanto, è stato molto dibattuto, in passato, molto meno negli anni 2000. Questo anche perché, da parte della politica, affermare ilall’abitare qualeavrebbe significato mettereberlina le politiche abitative finora attuate. Come si sarebbero potute attuare e conciliare, in passato come oggi, politiche liberiste di esclusione sociale con famiglie lasciate nelle graduatorie, famiglie sfrattate lasciate per strada, famiglie in povertà assoluta preda di affitti insostenibili, se il punto di riferimento giuridico e politico fosse stato ilall’abitare? Eppure più ...