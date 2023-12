Il Cdm approva nuove norme per il mercato dell’energia elettrica

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera asultutelato, nell’ambito della terza rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La decisione mira a facilitare una transizione fluida verso illibero, garantendo a circa quattro milioni e mezzo di famiglie l’accesso a forniture elettriche a prezzi calmierati anche dopo la liberalizzazione. La misura risponde agli impegni del PNRR e all’allineamento con le normative europee, stabilendo modalità di erogazione specifiche per utenti vulnerabili tramite una procedura pubblica regolata da Arera. Le famiglie neltutelato ma non classificate come vulnerabili, rappresentanti circa quattro milioni e mezzo di utenze, beneficeranno di massima informazione e ...