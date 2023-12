Il brand Milano spinge ancora sull’acceleratore | il caso Hyper Corvetto e la finta coprogettazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Come scrive Gianni Barbacetto, ilè in crisi ormai patente. La retorica della città contemporaneamente attrattiva e inclusiva si è incrinata, e la sfiducia cresce. Con due anni e mezzo di vitaavanti, la giunta potrebbe cogliere l’occasione per accogliere, finalmente, il punto di vista dei suoi abitanti e cambiare politica: frenare la rendita, calmierare i prezzi del mercato immobiliare, stornare i finanziamenti diretti e indiretti destinati alla promozione, alla turistificazione, alla finanziarizzazione e assegnarli ai servizi ai cittadini, alla manutenzione di case, scuole e spazi pubblici, potrebbe riorientare il governo della città verso una nuova dimensione pubblica, difendendo i cittadini dall’avidità degli interessi privati. La risposta invece è l’accelerazione nella stessa identica direzione di sempre: ...