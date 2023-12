I rischi principali legati alla condivisione di Foto e Informazioni Personali Online

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Esistonoreali che vanno valutati attentamente quando si condividono con leggerezzaed. Ecco un veloce elenco : 1) Offrirepreziose ai truffatori Condividere troppi dettagli sulla propria vita sui social media può essere un invito per i truffatori, in particolare per i ladri d’identità che cercanopreziose. 2) Rendere i datori di lavoro consapevoli dei tuoi comportamentia tuo svantaggio Le aziende spesso esaminano i profili dei candidati sui social media prima di assumere, per evitare sorprese spiacevoli. Anche unaapparentemente innocente di anni fa potrebbe compromettere le tue opportunità lavorative di oggi. 3) Rivelare la tua posizione agli ...