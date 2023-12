I pronostici di giovedì 7 dicembre | Premier League | Ligue 1 | Eredivisie

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Idi: si chiude il turno infrasettimanale di, si gioca anche in1. Il turno infrasettimanale disi chiude stasera con le ultime due partite: Everton-Newcastle e Tottenham-West Ham. L’Everton affamato di punti salvezza dopo la pesante penalizzazione di 10 punti proverà ad approfittare dello scarso rendimento dei Magpies lontani dal proprio stadio: in trasferta hanno totalizzato appena 5 punti. L’allenatore del Tottenham Postecoglu (LaPresse) – IlVeggente.itGli Spurs dopo un avvio esaltante, nel periodo più difficile della stagione – nonostante i numerosi infortuni – sono riusciti a pareggiare 3-3 sul campo del Manchester City: atteso spettacolo anche contro ...

Altre News in Rete:

Le partite di oggi, giovedì 7 dicembre 2023 - Calciomagazine

per oggi e calcio in tv:per oggi,7 dicembre 2023 Calcio in tv oggi,7 dicembre 2023 Programma delle partite del 7 dicembre 2023 ALBANIA SUPER LEAGUE Partizani -...

Pronostici Calcio di Oggi: Schedina Giovedì 7 Dicembre 2023 Bottadiculo