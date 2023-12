I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno in automatico l' Assegno Unico Universale fino a febbraio 2024

Altre News in Rete:

Napoli, maxi truffa sui bonus edilizi: 98 indagati. Uno era ai domiciliari e ha ottenuto un milione di euro

Tra le società anche richiedenti di reddito di cittadinanza Alcuni rappresentanti delle società sono risultati, privi di imprese e addirittura richiedentireddito di cittadinanza . E ...

I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno in automatico l'Assegno Unico Universale fino a febbraio Gazzetta del Sud

Che fine hanno fatto i 350 euro per gli ex percettori di reddito di cittadinanza CataniaToday

Pensioni, la guida agli aumenti del 2024: di quanto aumentano gli assegni (e cosa cambia per gli over 75)

Aumenti in arrivo per le pensioni nel 2024, ma non tutti vedranno accreditarsi delle somme così più alte. Infatti, per gli over 75 che ricevono un assegno inferiore al ...

Maxi truffa sui bonus edilizi a Napoli, 98 indagati. Sequestrati oltre 607 milioni di euro

False certificazioni, crediti ceduti alle banche, lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico mai eseguiti. Sale a 1,5 miliardi il bilancio dei sequestri disposti dalla procura napolet ...