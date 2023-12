I migliori chef al mondo per i migliori indirizzi del globo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Quanti di voi ancora consultano una guida prima di uscire a cena? Non è forse vero che gli innumerevoli food influencers e content creators legati aldel cibo sono arrivati a produrre una quantità tale di materiale divulgativo tale da rispondere a (quasi) ogni nostra domanda? Sicuramente lo scenario da questo punto di vista è cambiato profondamente negli ultimi anni, tanto che alla cara e vecchia guida cartacea si sono aggiunte una cospicua serie di rubriche digitali, itinerari gourmet, piattaforme ricche di valutazioni e recensioni. Ci sono contenuti per tutte le tasche, i gusti, le esigenze alimentari e certamente il nodo della questione non è la scelta. Il problema, se vogliamo, è a monte: ovvero chi è che prima ancora di arrivare ai lettori seleziona e sceglie, cuochi, artigiani, produttori che meritano una menzione. Tra le guide al ...