I messaggi inquietanti su Whatsapp di Turetta alla sorella di Giulia | “Falle accendere il telefono | non può ignorarmi”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Pubblicato il 7 Dicembre, 2023 In alcuni audio inviati alle amicheCecchettin si era lamentata del comportamento ossessivo di Filippo, che non le dava tregua e che era diventata una presenza ingombrante e insostenibile. Nella puntata di ieri la trasmissione “Chi l’ha visto?” ha mandato in onda alcuni audio edello stesso, che hanno confermato l’ossessione che il ragazzo aveva per. IdidiLa trasmissione di Federica Sciarelli ha mandato in onda gli screenshot di una conversazione viatraed Elena,di. “Ciao scusa, puoi far ...