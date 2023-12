I concorrenti del GF sabotano il riavvicinamento tra Mirko e Greta? Gesti sospetti

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 7 dicembre 2023) In questi giorni traBrunetti eRossetti ci sono state diverse occasioni di confronto all’interno della casa del Grande Fratello. Soprattutto nelle ultime ore, però, gli utenti del web hanno avuto come la percezione che alcuni inquilini stessero facendo di tutto per sabotare l’eventualetra i due. Ecco cosa è stato notato.si appartano al GF: arriva Letizia Petris La serata goliardica che è stata organizzata al Grande Fratello, durante la quale Beatrice Luzzi ha anche avuto un piccolo incidente, stava per determinare un leggerotra. I due ragazzi, infatti, mentre tutti gli altri coinquilini si stavano scatenando con balli sfrenati, si erano ritagliati un momento per sé per ...