I 4 saggi di Inzaghi | all’Inter danno 140 anni di affidabilità ? CdS

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L’Inter è una rosa esperta e matura, in cui figurano su tutti quattro terribili ‘vecchietti’, che insieme fanno ben 140. L’altro segreto di Simone. VECCHIA GUARDIA ? Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian ed Henrikh Mkhitaryan: i quattrodi Simonee di cui l’Inter non può fare a meno. Il quartetto forma insieme ben 140die sicurezza. Il portiere, 35il 17 dicembre, è praticamente invalicabile. A Napoli ha compiuto la sua prova più bella e impressionante da quando veste la maglia nerazzurra. Poi c’è il più anziano dei, Acerbi, 36il prossimo 10 febbraio. Ad oggi uno dei tre acquisti più performanti del triennio di Simone. Poi Mkhitaryan, che ...

