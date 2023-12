Hoffenheim – VfL Bochum – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il VfLcercherà di estendere la propria imbattibilità a sei partite quando affronterà l’nell’incontro di venerdì 8 dicembre in Bundesliga. A differenza degli ospiti, l’sta attraversando un periodo di scarsa forma, non riuscendo a vincere nessuna delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il calcio di inizio di– VfLè previsto alle 20:30 Anteprima della partita– VfLa che punto sono le due squadreDopo aver iniziato la campagna con sette vittorie in 10 partite competitive, l’ha subito un calo di forma nelle ultime settimane, pareggiando due volte e perdendo tre delle precedenti cinque partite. La serie di risultati ...