Hockey pista | le azzurre passeggiano sull’Inghilterra ai quarti degli Europei 2023 Domani il Portogallo

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tutto facilissimo per le. La Nazionale italiana femminile disuha dominato in lungo e in largo contro l’Inghilterra in occasione deidi Finale dei Campionati, terminando la gara con un rotondissimo 8-1. Un vero e proprio riscaldamento in vista della delicatissima semifinale, dove le ragazze di Giudice incontreranno di nuovo il. Fa il suo l’Italia che, dimostrando manifesta superiorità, ha imposto fin da subito il proprio gioco e il proprio ritmo, non lasciando scampo alle avversarie. Ad aprire la festa è sempre lei, Elena Tamiozzo che, al 18:07, mette a referto l’1-0, preludio del raddoppio di Orsato (13:15) e del tris messo a referto di nuovo dalla bomber (8:11) che, scatenatissima, calerà sia il poker (4:22) che la ...