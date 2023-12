Highlights Olbia-Rimini 0-0 | Serie C 2023 24 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nessuna rete e nessun lampo particolare di genio perche non sono riusciti a trovare la palla giusta per arrivare a casa con il bottino pieno. Gli emiliani nel corso della gara ci hanno provato di più, con la bomba di Marchesi da fuori come occasione più ghiotta della serata. Nel finale continua ad affondare il, senza però trovare la via della rete. Queste le emozioni del match. SportFace.