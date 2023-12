(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il segretario generale dell’Onu Antoniol’art. 99 delladelle Nazioni Unite, allertando il Consiglio di Sicurezza sulla situazione umanitaria a Gaza e sollecitando l’organismo a promuovere un cessate il fuoco. Immediata la replica di: “”. Intanto l’Idf ha dichiarato mercoledì sera che le sue truppe hanno circondato la città di. Citando l’99 in una lettera al Consiglio di Sicurezza, il capo delle Nazioni Unite utilizza quello che è considerato lo strumento diplomatico più potente che ha a disposizione per portare all’attenzione qualsiasi questione che, a suo avviso, possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. “Il ...

Guterres invoca articolo 99 Carta Onu, Israele: "Sostiene Hamas". Assalto finale a Khan Younis

