Guerra in Ucraina | il consigliere di Zelensky | “Nessuna crisi con gli Usa Sui negoziati…”

Leggi su notizie

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Mykhailo Podolyak,di, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ si sofferma sulla situazione ine si rapporti con gli Stati Uniti.trae Stati Uniti. A dirlo è Mikhailo Podolyak,di, in un’intervista al Corriere della Sera. “Biden e il presidente sono in contatto tra di loro – spiega il braccio destro del numero uno ucraino – l’amministrazione americana comprende che gli investimenti militari insono, prima di tutto, per salvaguardare la propria sicurezza e leadership globale“. Podolyak sullain– Notizie.com – © AnsaPer Podolyak nelle prossime settimane “la Russia aumenterà il suo potenziale d’attacco e, ...