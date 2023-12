Guardiola | annuncio a sorpresa | ' Mi ritiro se vinciamo questi trofei'

Altre News in Rete:

"Se facciamo ancora il Triplete mi ritiro, questo è certo". Parole sorprendenti di Pep, tecnico del Manchester City , ai microfoni di Amazon Prime, poco prima della sfida di ieri sera contro l' Aston Villa ...

"Se facciamo ancora il Triplete mi ritiro, questo è certo". Parole sorprendenti di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ai microfoni di Amazon Prime, poco prima della sfida di ieri sera contro ...

Momento particolare in Premier League per il Manchester City di Pep Guardiola, che non riesce più a vincere. La formazione dello spagnolo, infatti, ha perso in casa dell'Aston Villa nel turno infraset ...