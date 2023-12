“Grande Fratello” | la tremenda notizia su Mirko | il colpo di scena

Leggi su tvzap

(Di giovedì 7 dicembre 2023) News tv. ., Perla e Greta il triangolo “amoroso” che nessuno si sarebbe aspettato di rivedere in tv dopo Temptation Island. Eppure non è stato così: Alfonso Signorini li ha messi nella casa del2023 e ora i tre stanno animando le giornate dei telespettatori. In queste ultime ore è giunta unasu: vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo nella casa più spiata d’Italia su Canale 5.Leggi anche: “”, lahot tra Greta e il concorrente: la reazione dial bacio Leggi anche:, il gesto di Perla edavanti a tutta la casa: non ci sono più dubbi Leggi anche: ...