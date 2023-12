Grande Fratello | Greta Rossetti in lacrime | “Da fuori sembro menefreghista ma a me dispiace per Perla”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Lo scorso sabato ha fatto il suo ingresso nella Casa del, ex tentatrice di Temptation Island nonché ex fidanzata di Mirko Brunetti, il quale è attualmente uno dei concorrenti del reality, insieme aVatiero, altra sua ex fidanzata. I tre si sono così ritrovati a convivere forzatamente dopo gli screzi degli ultimi mesi e questi primi giorni passati in Casa non sono stati affatto facili per nessuno dei tre, ma in particolare per, che avendo visto un riavvicinamento tra il suo ex eha avuto diversi crolli ed è scoppiata in. Ad accorgersi dello stato d’animo della ragazza è stata anche la stessa, che ieri parlando con Rosy ha affermato di sentirsi in colpa per ...