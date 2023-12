Grande Fratello | edizione prolungata | doccia fredda per i fan di Temptation Island

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Salta l’invernale di: ildi Alfonso Signorini andrà in onda fino a marzo Cambio di programma dell’ultimo minuto in casa Mediaset. La tv di Cologno Monzese, dopo i positivi risultati fatti segnare daldi Alfonso Signorini, si appresta a regalare al pubblico di Canale Cinque altri mesi di messa in onda sulle reti Mediaset. Non andrà in onda infatti, nonostante i recenti annunci,Winter con Filippo Bisciglia, il cui sbarco sul piccolo schermo sembrava certo dopo il ritorno sul piccolo schermo della scorsa estate. Il programma che porta diverse coppie nel consueto viaggio nei sentimenti, che avrebbe dovuto trovare posto nei palinsesti a gennaio, non andrà in onda ...