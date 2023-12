Grande Fratello 2023 | Luca Vetrone sarà un nuovo concorrente | ecco quando dovrebbe entrare nella casa

(Di giovedì 7 dicembre 2023)varcherà ben presto la porta rossa delper mettere ancora più pepe nel triangolo tra Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Infatti, l’ex naufrago che è arrivato secondo all’Isola dei Famosisi è frequentato con Perla, la quale lo ha anche definito il suo prototipo di ragazzo per quanto riguarda l’estetica. Quindi,potrebbe provocare una forte gelosia in Mirko., scoop:Si vociferava da settimane il possibile ingresso didel...

Altre News in Rete:

Enzo Fittipaldi nel 2024 con Van Amersfoort

Il brasiliano che dallo scorso anno gode del supporto della Red Bull (fino al 2020 era junior Ferrari, ndr), è ilminore di Pietro, entrambi nipoti delEmerson. CAMPIONE F4 ITALIA ...

Gf: Mirko rischia l'eliminazione per una frase, Greta in lacrime Libero Magazine

Grande Fratello, il gesto di Federico con Perla fa infuriare Mirko: «Pensa che sono tutti scemi qui dentro» leggo.it

Pupo, lo scoop dopo le parole sul GF: quanto ha guadagnato e la decisione di Mediaset

Hanno fatto molto discutere le recenti parole a Repubblica di Pupo in merito alla sua partecipazione passata come opinionista del Grande Fratello. L’artista aveva svelato di non seguire il programma e ...

Greta Rossetti e ritocchi, le accuse dei fan su Instagram: «Sei irriconoscibile, eri più bella prima»

Greta Rossetti è entrata da pochi giorni all'interno della casa del Grande Fratello, ma già da prima era una delle protagoniste di questa edizione. Il triangolo amoroso tra ...