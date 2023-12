Governo | Meloni | ' merito non è nemico uguaglianza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Non mi piegherò mai a un racconto secondo cui ildell': camminano insieme, ma l'va garantita nel punto di partenza, mentre il punto di arrivo dipende dal valore che ciascuno sa dimostrare. Solamente se noi siamo in grado di difendere questi valori allora costruiremo una società in cui le persone vogliono cercare di dare il massimo. Siccome abbiamo tante persone che sono in grado di dare tanto, vale la pena di dare a loro uno Stato che sta al loro fianco e riconosce il loro valore". Lo ha detto la premier Giorgiaad Asti, dove è arrivata per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione con la regione Piemonte.