(Di giovedì 7 dicembre 2023) Danè stato impegnatosceneggiatore,e protagonista del film, di cui Netflix ha condiviso il. Danè sceneggiatore,e protagonista del film, di cui Netflix ha ora condiviso il primoufficiale. Il progetto arriverà in alcuni cinema americani il 29 dicembre e sarà poi disponibile in streaming dal 5 gennaio. Nel video si vede Marccon ile il modo in cui i suoi amici cercano di trovare un equilibrio tra il loro tentativo di aiutarlo e il bisogno che sia lui a sostenerli. Di cosa parla...

Altre News in Rete:

Good Grief: Dan Levy è alle prese con il lutto nel trailer della sua opera prima come regista

Dan Levy è sceneggiatore, regista e protagonista del film, di cui Netflix ha ora condiviso il primo trailer ufficiale. Il progetto arriverà in alcuni cinema americani il 29 dicembre e sarà poi disponibile in streaming dal 5 gennaio. Nel video si ...

Good Grief: Dan Levy è alle prese con il lutto nel trailer della sua opera prima come regista Movieplayer

Good Grief, le prime immagini del film con Dan Levy e l'ispirazione per la trama ComingSoon.it

Dan Levy Is a Bereaved Widower in ‘Good Grief’ Trailer

The ‘Schitt's Creek’ co-creator’s feature directing debut will have a limited theatrical release on Dec. 29, 2024, before launching on Netflix a week later.

Good Grief: Dan Levy è alle prese con il lutto nel trailer della sua opera prima come regista

Dan Levy è stato impegnato come sceneggiatore, regista e protagonista del film Good Grief, di cui Netflix ha condiviso il trailer.