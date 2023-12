(Di giovedì 7 dicembre 2023) Per la terza settimana consecutiva iisti del DP World Tour si ritrovano in Sudafrica. Spazio all’Alfred(montepremi 1,5 milioni di euro), evento nato nel 2000 ed organizzato in collaborazione tra tour europeo e Sunshine Tour. Al termine dela farla da padrone sono iisti di casa, conda solo alcon lo score di -7 (65 colpi). Ilista sudafricano vanta una lunghezza di margine sul connazionale Jayden Schaper e sullo spagnolo Nacho Elvira. In quarta posizione con il punteggio di -5 troviamo un gruppone composto dall’australiano Samuel Jones, dallo scozzese Scott Jamieson e dai padroni di casa Jaco Prinsloo, Casey Jarvis, Christian Maas e Christo ...

Altre News in Rete:

Sinner dimostra che lo sport è ambizione, processo di formazione, non malanimo

...Jannik Sinner celebrates a point against Denmark's Holger Rune during their first round -... sono un concetto da pallone, che c'entrano con lo sport John Updike scriveva - per il- che 'il ...

Golf, Robin Williams al comando dell'Alfred Dunhill Championship dopo il primo round. Buon avvio di Paratore, Pavan e Manassero OA Sport

Robin Olsen: il protagonista inaspettato tra parate tatuaggi e golf Il Romanista

Golf-Williams takes first-round lead at Leopard Creek

(Reuters) – Anglo-South African Robin Williams, ranked 924th in the world ... playing under the country’s flag despite growing up in Britain and playing amateur golf for England, made four birdies in ...

Burmester launches bid for third straight European tour title with 69 at Alfred Dunhill Championship

Dean Burmester's bid for a third straight victory on the European tour has gotten off to a solid start after the South African golfer shot 3-under 69 in the first round of the Alfred Dunhill ...