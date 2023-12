Gli zampognari della Valle del Sele conquistano i quartieri napoletani con la musica della tradizione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono professionisti, operai, contadini, pastori, ma anche autisti, meccanici, e finanche medici e avvocati, padri, figli e nonni, che dai comuni del cratere ed in particolare, San Gregorio Magno, Colliano, Valva Palomonte, Auletta, Buccino ecc. ogni anno, ormai da decenni, lasciano il loro lavoro e il loro paese e per tutto il periodo delle festività natalizie, indossano gli abiti antichideglie si recano neidell’hinterland napoletano per suonare zampogne e ciaramelle, tra balli, canti, fotografie e la gioia di famiglie, turisti e tanti curiosi. Centri storici, vicoli, strade, case e chiese, che si popolano diprovenienti dal cratere salernitano che suonano con gli antichi ...