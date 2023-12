Gli italiani “sonnambuli”

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Piano piano il re si denuda, come in un poco fascinoso strip tease e i nodi vengono al pettine.Si capisce sempre meglio come il PNRR sia l’ultima trappola per indebitare di più il paese e obbligarlo a provvedimenti sbagliati e controproducenti. Sta accadendo quello che veniva spacciato come l’ unica chance di ripresa dopo l’epidemia L'articolo proviene da Il Difforme.