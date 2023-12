Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati | ecco il vero motivo «Irrecuperabile»

Leggi su donnapop

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La crisi trapare essere giunta, ormai, ad un punto di non ritorno: i due ex concorrenti del Grande Fratello, oggi amati volti tv, si. Secondo quanto rivelato da Alessandro Rosica, noto come “l’investigatore sociale” la rottura è ormai avvenuta. L’esperto, infatti, ha dichiarato che i due non vivrebbero più insieme...