Giulia Cecchettin | i messaggi Whatsapp di Filippo Turetta alla sorella Elena e l’accusa di stalking

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Isudi, ladi, sono stati trasmessi da Chi l’ha visto?. Insieme a un audio in cuiparla dei gusti dell’ex fidanzata a proposito della festa di laurea da organizzare. Gli scambi risalgono a qualche settimana prima e la circostanza in cui sono stati inviati è stata raccontata durante l’indagine: i due si erano lasciati da poco ed erano partiti separatamente per andare a un concerto. Lui con la Grande Punto nera che poi ha usato per rapire e uccidere, le due sorelle in treno. Secondo il racconto dellane stava scrivendo a raffica all’ex fidanzata, finché lei non le ha spento il telefono. A ...