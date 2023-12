‘Giù dai tacchi’ di Luisa Belletti | la recensione del libro

Leggi su notizie

(Di giovedì 7 dicembre 2023)a cura di Ilaria Solazzo. “Giù dai tacchi” scritto daper la casa editrice Bertoni e pubblicato il 28 giugno 2022. “Sei giovane, sei bella, la vita ti sorride. Hai piani e progetti per il futuro, hai incontrato l’amore. Tutto sembra perfetto. Insomma, un’esistenza “sui tacchi a spillo”. Poi arriva lei, la malattia, il mostro malefico che ti butta “giù dai tacchi”. E inizia il calvario. Ma stavolta il “mostro” ha fatto male i conti, ha incontrato una tipa tosta, ben decisa a non arrendersi, a non lasciare nulla di intentato., nella sua quotidiana lotta, conta due preziosi alleati: il suo amore Riccardo e la cavalla Ciccina. E proprio il rapporto straordinario che instaura con l’animale rappresenta una delle chiavi di volta della sua nuova vita. Un’esperienza incredibile che ...