Giovanni Terzi raccomandato a Ballando | Milly Carlucci l' aveva scartato

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Acon le Stellesta partecipando all'edizione in corso insieme alla compagna Simona Ventura, tra le favorite in vista della vittoria finale con Wanda Nara. A differenza della sua futura moglie, il giornalista (che ha raccontato in lacrime il suo arresto) continua a non convincere i giurati e a ricevere voti per le sue esibizioni, molto spesso, inferiori alla sufficienza. In una intervista rilasciata a La Repubblica,ha svelato di essersi già proposto in passato per partecipare acon le Stelle, ma fu bocciato dalla conduttrice: «Adoravo lo show e prima di conoscere Simona, tramite un'amica, avevo chiesto adi partecipare. Ha detto di no. Mi è andata benissimo, lo ripeto: sono ...