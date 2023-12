(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il progetto tra i vincitori del bando nazionale "Impatto+" promosso da Banca Etica e Produzioni dal Basso. Il 22 dicembre evento pubblico a Sansepolcro per la presentazione dell'iniziativa

Altre News in Rete:

PNRR - Cabina di Regia, Fitto: 'Un tavolo tecnico di lavoro con le Regioni'

...gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli , dei Presidenti delle Regioni e del Presidente delle Province autonome guidati dal presidente Massimiliano Fedriga . All'ordine del...

“Giorno per Giorno”: al via la campagna di crowdfunding per la docuserie che racconta l'autismo LA NAZIONE

Giorno per giorno nell'arte | 7 dicembre 2023 Il giornale dell'Arte

Il rapper Daddy Yankee autore di Gasolina, lascia la musica: "Voglio seguire Gesù"

Il rapper Daddy Yankee, autore di brani iconici come Despacito e Gasolina, ha deciso di lasciare la musica per dedicarsi completamente alla religione.

A Parigi braccio di ferro Comune-governo sui limiti di velocità

quindi per la fine del 2024: "Penso - ha detto stamattina Beaune ai microfoni di France Info - che non sia una buona idea e non la convalideremo. Se il Périphérique, dove ogni giorno circolano 1,2 ...