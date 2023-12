Giornalista della Bbc non sa di essere in diretta e fa il dito medio | la clamorosa gaffe è virale – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ha sollevato il sopracciglio, ha fatto una smorfia con la bocca e poi ha alzato il. Ha preso il via così l’edizione del tg del giorno di BBC London News di mercoledì, quando la conduttrice, Maryam Moshiri, non si è resa conto che il count down verso laera finito e che si trovava già in onda. Ovviamente il breveci ha messo un attimo a diventaresui social media e a spingere l’autrice del gesto a pubbliche scuse. Su X (ex Twitter) ha pubblicato un post nel quale spiega che, poco prima che iniziasse l’edizione del tg, stava scherzando con alcuni colleghi e non si era resa conto distata colta dalla telecamera, ormai live. “Era uno scherzo fatto in privato con il team – ha scritto – e sono molto dispiaciuta che sia finito in onda. Non era mia ...