Giorgia Meloni | Centrodestra in Ue con lo stesso perimetro politico italiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) ' Il nostro obiettivo - ha detto ancora la premier - deve essere far crescere il ruolo dell'Italia in Europa e ragionare di costruire al Parlamento europeo una maggioranza che possa avere una visione ...

Meloni: "Centrodestra mantenga stesso perimetro italiano per governare Ue diversa"

AGI/Vista - Il centrodestra dovrebbe stare in Europa "con il perimetro che già conosciamo in Italia, un perimetro di centrodestra". Così la premier, a margine della firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Lombardia, presentato al polo fieristico di Milano. "Certo - osserva la premier - mi fa un ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 dic - Procedono gli accordi tra il Governo e le Regioni per lo sviluppo e la coesione, finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a margine della visita alla Fiera di Milano.Il leader M5s Giuseppe Conte difende quell'intesa perché "l'aveva sottoscritta, ma ...