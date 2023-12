Gioielliere condannato | il vicesegretario della Lega Crippa attacca l’Anm | «Sta diventando come la Cgil»

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Una battaglia leghista, da anni, quella sulla legittima difesa. I casi di cronaca che diventano casi politici,quello delMario Roggero. Nella sua vicenda, però, è stato rilevato che non ha agito per legittima difesa ed è statoa 17 anni per l’uccisione di due rapinatori a Grinzane Cavour. Ilha ricevuto subito la solidarietà di Matteo Salvini. E oggi, 7 dicembre, è Andrea, a tornare sulla questione: «Secondo me è legittima difesa perché c’è il grave turbamento. Quando una persona subisce una rapina in quel modo non ci sono dubbi. Spero che si faccia una perizia per dimostrare il grave turbamento previsto dalla legge». Lo ha dichiarato ad Affari italiani. E ha aggiunto: «È ...