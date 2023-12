Gioielli | motori e luci abbaglianti per il calendario Ileana della Corte Presentazione tra le auto di lusso

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Rombo dipuntate sull’evento di35° edizione delintitolato. Gli ambientisede di Agnano di A & C Motors, prestigiosa concessionaria e service Audi e Volkswagen che ha ospitato gli scatti del2024, hanno accolto gli ospiti in un un contesto esclusivo tradi, vetrine die monitor su cui scorrevano immagini di backstage del. Un happening con una marcia in più come è nello stilemaison diguidata da Carla ...