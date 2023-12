Gioia e dolore per Nicolò Barella | in arrivo il quarto figlio Ma la moglie rivela | «Abbiamo perso un altro piccolo | e non è la prima volta»

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023)e suaFederica Schievenin aspettano il loro. In un post su Instagram, ladel centrocampista dell’Inter ha annunciato l’del primomaschio,ndo anche alcune difficoltà vissute dalla coppia negli ultimi mesi. «Durante questo viaggio il piùci ha lasciato… per noi che avevamo già vissuto questoatroce, pochi mesi fa, è stato come riaprire una ferita», scrive Schievenin. Il riferimento, con ogni probabilità, è al fatto che la donna era incinta di due gemelli, ma uno di loro è morto durante la gravidanza. Unchee suano di aver vissuto ...