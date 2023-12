Gino Cecchettin sotto attacco sui social | ripescate battute sessiste su un profilo X col suo nome È stato hackerato?

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Da qualche ora è partito unnei confronti di, il papà di Giulia, ripescando da unX che ha la sua foto, il suoe coge identificato come @ther alcuni post di carattere sessista e di commento non proprio galante ad attrici e personaggi dello spettacolo. Dopo la diffusione degli screenshot a lui attribuiti ilX èchiuso ed ora tutti i post non sono più visibili. Lo scopo di chi attacca il papà di Giulia ripescando dalla memoria quei tweet è naturalmente quello di demolirne la figura di simbolo della lotta al patriarcato diventata granitica dopo il commovente discorso fatto il giorno dei funerali della figlia. E nelle intenzioni c’è anche quella di ...