Gino Cecchettin lascia il lavoro Il papà di Giulia | «Mi prendo una pausa | sto pensando ad un impegno civico»

(Di giovedì 7 dicembre 2023), ildi, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ha deciso di prendersi unadal. Lo annuncia con una lettera su Linkedin in...

Gino Cecchettin: 'Noi italiani bravi ad avere slanci civili ma anche capaci di dimenticare in fretta. Il rumore per Giulia ci tenga svegli'

Un monito a non dimenticare, l'invito a considerare la violenza un problema che non ci è lontano e un messaggio per i genitori di Filippo Turetta.torna a parlare e usa parole accorte. Il padre di Giulia , la 22enne assassinata a Vigonovo dall'ex fidanzato reo - confesso, racconta al Corriere della Sera cosa intenda con quello ...

Gino Cecchettin: «Ho stretto le mani fasciate di Giulia, nella bara. E l'ho sentita vicina, come non mai» Vanity Fair Italia

Giulia: il rumore diventa silenzio interiore e spinta per il cambiamento

Il rumore evocato da tanti, destinato a segnare uno spartiacque tra la tragica morte di Giulia, vittima di femminicidio, ed il futuro che attende la famiglia e la comunità nazionale si fa silenzio int ...

Violenza sulle donne, Ghio (Pd): “Dal governo nemmeno un euro in aggiunta”

Question time in cui ha presentato un'interrogazione insieme alla deputata PD Sara Ferrari per chiedere risorse aggiuntive ...