Gino Cecchettin | «Il mio ultimo abbraccio a Giulia con le mani fasciate | nella bara»

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il padre della 22enne: «La notte in cui veniva aggredita stavo correggendo la sua tesi.i genitori di Filippo, la loro è una disgrazia feroce». «Ora? Non assopiamoci»

Altre News in Rete:

Giulia Cecchettin, i messaggi di Filippo Turetta alla sorella: 'Falle accendere il telefono'

Sono state le parole di, il papà di Giulia, sulla possibilità di perdonare il giovane. 'Non lo so - ha detto - un conto è non provare rabbia, il perdono è un passo ulteriore. Sarà ...

Gino Cecchettin lascia il lavoro. Il papà di Giulia: «Mi prendo una pausa, sto pensando ad un impegno civico» ilmessaggero.it

Filippo Turetta, la sua voce negli audio agli amici. Organizzava la laurea di Giulia pochi giorni prima di ucciderla: «Le tisane non le piacciono»

Filippo Turetta ha continuato fino all'ultimo a esercitare il controllo sulla vita di Giulia Cecchettin, nonostante non stessero più insieme da agosto. Lo faceva direttamente, con ...

L’incontro e il pianto con il padre di Giulia ai funerali, parla il volontario che ha trovato il corpo della giovane: «Ci resterà il suo sorriso»

Antonio Scarongella, che insieme ad Andrea Miconi ha trovato il cadavere della 22enne in un dirupo tra Barcis e Piancavallo, ha partecipato al funerale: «A ...