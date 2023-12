Gino Cecchettin | «Ho stretto le mani fasciate di Giulia | nella bara E l’ho sentita vicina | come non mai»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il padre della 22enne uccisa tre settimane fa dall’ex fidanzato parla dell’ultimo saluto alla figlia: «La notte che è stata aggredita, stavo correggendo la sua tesi. Per i genitori di Turetta non provo odio: hanno avuto una disgrazia feroce. Adesso voglio dedicare la mia vita a far sì che non ci sia un’altra