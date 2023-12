Gilardino | 'Il Genoa mi ha cambiato la vita Finora in linea con gli obiettivi'

Altre News in Rete:

Intervista a Alberto Gilardino dopo un anno di Genoa: "Tutto è cambiato, ma io no"

"La cosa di cui vado più fiero in questi 365 giorni è la straordinaria empatia con la ...

Genoa, Gilardino: "Gudmundsson è sbocciato come una rosa. Su Retegui..." Fantacalcio ®

Gilardino al Secolo XIX: "Ho avuto la fortuna di trovare il Genoa, ringrazio la società" TUTTO mercato WEB

Intervista a Alberto Gilardino dopo un anno di Genoa: “Tutto è cambiato, ma io no”

Ti ricordiamo che l'accesso ai nostri contenuti senza abbonamento è soggetto al consenso per l'utilizzo dei cookie per le finalità di profilazione indicate nella Cookie Policy. Se accetti i cookie per ...

Genoa: Gilardino ritrova il suo top player, subito titolare contro il Monza insieme a Retegui

Il Genoa contro il Monza potrà contare sulle prestazioni di uno dei suoi protagonisti stagionali come Gudmundsson.